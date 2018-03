Formand genvalgt

Tinglev: På Landwirtschaftlicher Hauptverein für Nordschleswigs årlige generalforsamlingen tirsdag den 27. februar var der genvalg til formand Jørgen Popp Petersen, Søvang og bestyrelsesmedlem Uwe Matzen, Løjtved. Der var nyvalg til mælkeproducent Jan David, Tinglev.

Formanden takkede de "dygtige medarbejdere med Tage Hansen i spidsen" for at "kæmpe for os landmænd og for LHN".

- Det gør de i et marked, som kan være svært at navigere i og med en strukturudvikling i landbruget, som kun går én vej. Det lykkes for dem på alle de nødvendige parametre, og det gør LHN til en konkurrencedygtig spiller på markedet, fastslog Jørgen Popp Petersen i sin beretning. /exp