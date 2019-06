Formand går imod sit eget udvalg: Uvis fremtid for parkeringsplads

Padborg: Det var meningen, at politikerne i teknik- og miljøudvalget i Aabenraa Kommune på deres seneste møde skulle beslutte, om der fremover skal opkræves en parkeringsafgift for de lastbiler, der bruger Toldpladsen i Padborg. Det lykkedes ikke, for formanden for udvalget, Arne Leyh Petersen (DF), var ikke enig med resten af udvalgets medlemmer. Han mener, at der bør indføres en parkeringsafgift.

Det er Aabenraa Kommune, der ejer parkeringsarealet ved Toldpladsen og står for vedligeholdelsen af pladsen, hvor rigtig mange chauffører overnatter i deres lastbiler.

- Det er ikke rimeligt, at kommunens borgere skal finansiere Toldpladsen. Derfor har jeg besluttet mig for at bringe sagen i byrådet, siger Arne Leyh Petersen.

Det kommer måske ikke som den helt store overraskelse, for formanden for byrådsgruppen i Dansk Folkeparti, viceborgmester Ejler Schütt, har gentagne gange opfordret til, at der bliver indført betalingsparkering på Toldpladsen i Padborg.