Formand for vækstudvalg: For sent at undgå nye elmaster

Det er ikke realistisk at erstatte elkabler mellem Kassø og grænsen med jordkabler. Det konkluderer formanden for vækstudvalget, Philip Tietje (V), som har fået forvaltningen til at kigge nærmere på nye elmaster.

Undervejs har flere af de berørte spurgt til mulighederne for at få elledningen lagt i jorden i stedet, men svaret har været, at det var for dyrt.

Men det betyder dog ikke, at borgerne i Aabenraa Kommune også kan se frem til at slippe for elmasterne til fordel for et jordkabel.

AABENRAA: Efter massive protester mod det planlagte nye elkabel fra Endrup ved Esbjerg til Niebüll syd for grænsen har energiminister Lars Chr. Lilleholt lovet at se på sagen igen sammen med sine forligspartnere på Christiansborg.

Forkert grundlag?

Da det før sommerferien kom frem, at der måske var mulighed for at få den nye vestlige elledning lagt i jorden, bad formanden for Aabenraa Kommunes vækstudvalg for land og by, Philip Tietje, forvaltningen om at undersøge, om det samme kan lade sig gøre med det østlige kabel.

- Jeg ville gerne vide, om vi havde truffet beslutning om elledningen på et falsk grundlag, beretter Tietje.

Det hed sig nemlig, at det både økonomisk og teknisk var umuligt at lægge elledningen i jorden.

Men det viser sig, at Energinet allerede er kommet så langt med etableringen af den nye elledning mod øst, at det vil være meget svært at stoppe projektet.

Der er for eksempel allerede lavet ekspropriationer, og erstatninger til lodsejere er forhandlet på plads.

- Det er for sent at stoppe nu. Desuden drejer det sig jo her i Aabenraa Kommune om en eksisterende elledning, der skal fornys, mens der mod vest er tale om en hel ny række af elmaster, understreger Tietje.