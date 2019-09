Formand for småøer: - Glædeligt, at der ikke står tomme boliger på de danske øer

Danske Småøers formand, Dorthe Winther, kan se, at de gode boliger på de små øer i Danmark bliver solgt hurtigt. Mange bliver dog solgt som fritidsboliger i stedet for helårsboliger.

Anholt: Sammenslutningen af Danske Småøer, som er en forening bestående af 27 små øer, kan godt genkende den tendens med, at boligerne på de små øer som Barsø er efterspurgte.

Det fortæller formand Dorthe Winther, som selv bor på Omø.

- Hvis boligerne er i en god kvalitet, så ryger de forholdsvist hurtigt. Der er ikke lange liggetider. På min egen ø Omø oplever jeg ikke tomme boliger på hvert andet gadehjørne, og min kollega, som bor på Strynø, fortæller, at en lokal mand her har lavet en optælling, der viser, at der siden 2013 er blevet solgt 45 boliger på øen, som kun har 200 beboere. Det er da en ret stor omsættelighed, og det er da glædeligt, at der ikke står tomme boliger på de danske øer, siger hun.

Det eneste minus ved efterspørgslen er, at der er mange helårsboliger, som bliver byttet til fritidsboliger, og det kan godt komme til at betyde noget for den pågældende ø.

- Som øboer ser man helst, at boligerne forbliver helårsboliger, fordi man skal have en vis mængde helårsboliger for at have et vist grundlag for for eksempel at opretholde færgen med mere. Men er det nogen, som køber og vedligeholder huset og sætter det i stand af kærlighed til øen, så betyder det også meget. Vi ser færre boliger, der forfalder, og det betyder meget for øen og turismen, mener Dorthe Winther.