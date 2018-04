Formand: Vi tror på det

Svend Nielsen, formand i Byhistorisk Forening, er tilfreds med politikernes velvilje. Han kan desuden glæde sig over, at der netop er dumpet tilsagn om 200.000 kroner ind fra Slots- og Kulturstyrelsen.

Aabenraa: Nu tror Byhistorisk Forening endnu mere på det.

På onsdagens møde i teknik- og miljøudvalget blev politikerne enige om at tage et ønske om kommunalt tilskud til nyt møllehjul og vandpumpesystem til slotsvandmøllen med til budgetseminar. Det er godt nok til formand Svend Nielsen, selvom foreningen ikke er blevet lovet noget.

- Det er det muliges kunst, og vi skal heller ikke være urimelige. Budgettet vedtages i september-oktober, og når først det er politisk vedtaget, kan vi begynde at entrere med håndværkere. Sagen er den, at vi skal have afsluttet projektet senest til juni næste år, siger Svend Nielsen.

Onsdag morgen fik han nemlig den glade besked, at Slots- og Kulturstyrelsen bidrager med 205.000 kroner til et nyt møllehjul. Derfor fristen.

- Hvis kommunen følger op på den her indstilling, og det tror jeg på, så kan det nås. Det er okay for mig, siger Svend Nielsen.