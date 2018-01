Formand: - Vi befinder os en gråzone

Arena Aabenraa vil sørge for gennemsigtighed i regnskabet for motionscentret, så der er rene linjer i forhold til kommunen, lover formand John Riisberg.

Aabenraa: Kritikken af Arena Aabenraas etablering af et motionscenter har i høj grad taget udgangspunkt i, at faciliteterne er kommunalt ejede og aktiviteterne - i hvert fald i starten - kommunalt støttede. Man har haft svært ved at gennemskue, om der er kommunale kroner i arenaens center. Fonden, som driver arenaen, får - som alle andre idrætsanlæg - faste tilskud til driften, men i de tre første år får man desuden knap 2,3 millioner kroner i alt til udviklingsaktiviteter.

- De penge må kun gå til udvikling af centret. Vi ved godt, vi befinder os i en gråzone, men situationen er den samme i rigtig mange andre centre rundt i landet, siger John Riisberg, som fortæller, at man derfor også laver et separat regnskab for træningscentret.

- Vi er i dialog med vores revisor om, hvordan vi gør det. Det skal laves, så det kan læses, og tingene bliver skilt rigtigt ud. Det vil fremgå af vores regnskab, siger John Riisberg.