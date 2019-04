Formand: Hjemmepasning af egne børn er en megatrend

Det kan godt være, søgningen var ebbet ud, da Aabenraa Kommune for fem år siden afskaffede muligheden for tilskud til pasning af eget barn, men nu er det populært som aldrig før, lyder det fra forælderorganisation.

Aabenraa: Ifølge en rundspørge, som DR Nyheder foretog i marts 2017, er der 39 danske kommuner, der yder tilskud til pasning af eget barn, som endnu ikke har nået skolealderen. Og ifølge en forening, som arbejder for sagen på landsplan, er det en populær mulighed at have.

- Vi ser, at der er en stigning i antallet af børn, der bliver hjemmepasset, og det er steget markant de seneste år, siger Line Sofie Andersen, der er formand for SAMFO Danmarks Småbørnsfamilieforening, der er i gang med en detaljeret kortlægning af hjemmepasning i Danmark.

Da man i Aabenraa Kommune havde muligheden - indtil 2014 - ebbede interessen ud, men verden ser anderledes ud i dag, mener Line Sofie Andersen.

- Det er slet ikke en tendens, vi kan nikke genkendende til. Vi kan se, det er en megatrend, at man hjemmepasser sine børn. Det er en trend i tiden, at man ønsker et anderledes familieliv. Et familieliv mere i balance med ro, tid og omsorg, forklarer hun.