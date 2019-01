Trods protester fra en række beboere i Stollig, ser det ud til, at byrådet onsdag vedtager en lokalplan, der åbner for udstykningen af 90 byggegrunde ved Dimen, samtidig med at en lokalplan for yderligere cirka 27 byggegrunde i samme område sendes i høring.

Stollig: Det afgøres først i byrådssalen onsdag aften, men det tyder på, at et flertal ikke vil imødekomme kritikerne af de to nye boligområder ved Dimen syd for Stollig i Aabenraas nordlige opland.

Vejen for det ene område, der omfatter cirka 90 byggegrunde øst for Dimen, står til at blive banet med endelig vedtagelse af en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, mens lokalplanen for det andet område, der omfatter op til 27 byggegrunde vest for Dimen, ventes sendt i høring.

En af de borgere, der har bidraget med høringssvar, er Eva Papendick, som har skrevet et debatindlæg på vegne af ejere og lejere af 18 ejendomme.

- Vi er kommet med indsigelser og forslag til ændringer, men vi føler ikke, vi bliver hørt, og der tages ikke hensyn til naturen, dyrene, beboerne i området eller trafiksikkerheden. Vi kan godt forstå, kommunen er interesseret i at finde muligheder for at udbygge byen, men der er mange måder at gøre det på, siger Eva Papendick.