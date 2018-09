Forfaldent hus gjorde ondt i tømrermesters hjerte: - Nu sætter han det i stand

For tømrermester og boligudvikler Henning Skriver fra Kraftman gjorde det ondt at se på, at det flotte hus på Flensborgvej forfaldt. Derfor har han i fem år prøvet at få lov til at købe det, og nu er det lykkedes. Den store renovering er næsten færdig, og nu er planen at bygge seks ejerlejligheder bag ved huset.

- Jeg blev forelsket i den dengang, fordi den ligger fantastisk ved vandet, men samtidig lige midt i byen. Og det har pint mit gamle tømrerhjerte, at villaen lå forfalden og glemt. Så jeg er glad for, at banken og jeg blev enige om prisen, så jeg kunne sætte den i stand, fortæller Henning Skriver.

Det er tømrermester og boligudvikler Henning Skriver fra Kraftman, som har købt villaen og er i gang med at istandsætte den. Han forelskede sig allerede for fem år siden i villaen, men kunne dengang ikke blive enige med konkursboets bank om en købspris. Nu har banken sagt ja til Skrivers pris.

Den har ligget forfaldent hen, siden den daværende ejer, arkitektfirmaet Arkitekon, for flere år siden gik konkurs. Firmaet havde dengang planer om at bygge ejerlejligheder på grunden, men det projekt kuldsejlede, og siden har villaen stået urørt hen. Men de seneste måneder har en renovering været i gang, og villaen er nu også blevet malet i solgul farve.

Aabenraa: Når man kører på Flensborgvej, har man i et stykke tid kunne se, at der nu endelig sker noget med den flotte villa beliggende for enden af Gammel Flensborgvej.

Ejerlejligheder bag huset

Da tømrermesteren købte villaen, var det med planen om selv at flytte ind i huset. I mellemtiden har han indset, at han ikke har brug for så meget plads, og han har derfor lejet det ud.

- Jeg bor alene med min datter, og jeg har sat min lejlighed på Storetorv til salg, fordi den er for stor, så det ville være lidt dumt at flytte ud til lige så mange kvadratmeter. Jeg håber dog stadig at kunne flytte derud senere, når de nye boliger står klar, siger han.

De nye boliger, som Henning Skriver taler om, er de lejligheder, som han gerne vil bygge bag huset på Gammel Flensborgvej. Her planlægger han ligesom Arkitekon at bygge ejerlejligheder, men da der er kommet et tillæg til den nuværende lokalplan, har byggeriet været nødt til at skulle gennem en ny høring, som netop er overstået.

- Nu skal byggeriet så igennem en ny behandling i vækstudvalget for land og by, som skal sige ja, før vi kan gå i gang. Jeg planlægger at bygge seks ejerlejligheder med en god udsigt over fjorden, fortæller Henning Skriver.

Dem er der allerede lavet et skitseforslag af, så naboer og politikere kunne se, hvordan Henning Skriver ser det kommende byggeri. Lige nu er der en kreativ proces i gang i forhold til, hvordan lejlighederne skal se ud.