Foreninger har mistet næsten 600 medlemmer

Landstendensen er flere foreningsaktive idrætsudøvere, men desværre slår den ikke igennem i Aabenraa. Det ærgrer kultur- og fritidsudvalgets formand. Foreningsformænd peger på flere mulige årsager.

Aabenraa: Som danskere kan vi på folkesundhedens vegne glæde os over, at antallet af foreningsaktive idrætsudøvere er stigende. Som indbyggere i Aabenraa Kommune er der imidlertid knap så meget at være stolt over. En opgørelse fra Danmarks Idrætsforbund og DGI viser, at medlemstallet fra 2016 til 2017 er faldet med 582 idrætsudøvere i Aabenraa Kommune. Et medlem er i denne sammenhæng lig med et medlemskab. En person kan altså godt være registreret flere gange, hvis denne dyrker flere idrætter og betaler kontingent for det. - Det går den helt forkerte vej, fordi vi skal have så mange som muligt ud at dyrke idræt og motion. Det vil jeg kigge på sammen med forvaltningen, siger Lars Kristensen (V), formand for kultur- og fritidsudvalget, og tilføjer: - Det er også derfor, vi deltager i "Bevæg Dig For Livet - Senior", hvor vi gerne skal have 15 procent flere til at være foreningsaktive. Det er et projekt, som Aabenraa Kommune gennemfører i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

Bag om tallene Tilbagegangen i Aabenraa: Medlemstallet er faldet til 23.608.

Medlemstallet er faldet til 23.608. Kønnenes kamp: Af de 582 færre medlemmer i Aabenraa Kommune er 442 mænd og 140 kvinder.

Af de 582 færre medlemmer i Aabenraa Kommune er 442 mænd og 140 kvinder. Her er det gået mest tilbage: Automobilsport (fire hjul), cykling og håndbold med henholdsvis 178, 133 og 113 medlemmer.

Automobilsport (fire hjul), cykling og håndbold med henholdsvis 178, 133 og 113 medlemmer. Her har der været vækst: Svømning med 114 medlemmer og badminton med 81 medlemmer.

Svømning med 114 medlemmer og badminton med 81 medlemmer. Fremgang på landsplan: Danmarks Idrætsforbund og DGI har tilsammen fået knap 37.000 nye medlemmer i 2017. Svarende til lidt flere end 9.000 unikke medlemmer.



Kilde: Danmarks Idrætsforbund

En buket af udfordringer Hos Bov IF, der mistede 50 medlemmer i 2017, men stadig har flere end 1500 tilbage, har man flere mulige årsager til det generelt faldende medlemstal. Grænselandets store forening har et overlap i svømmeafdelingen, hvor en sæson strækker sig over to sæsoner, hvilket kan betyde et stort fald den ene sæson og en stor stigning den næste. - Og så er der ingen tvivl om, at der er ufatteligt mange tilbud og fitnesscentre. Jeg tror, nogle af vores medlemmer er gået over til fitness, fordi der er kommet så mange nye fitnesscentre hernede, siger Betina Jessen, der er hovedformand i Bov IF. - Samtidig stiller både børn og forældre meget høje krav til, hvad der skal ske. Synes man ikke, tilbuddet er godt nok, er snoren kort. Man er meget kritisk. Og så er skolereformen, der blev gennemført for et par år siden, også en udfordring, mener Betina Jessen, fordi de længere skoledage betyder, at nogle børn ikke kan passe foreningsidræt ind.