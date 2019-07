Foreninger er bekymrede: Hvor skal vi være?

Gymnastikforeningerne i Rødekro og Aabenraa er bekymrede over, hvor de skal dyrke idræt, når henholdsvis Hærvejsskolen og Fjordskolen flytter. Det kan nemlig betyde, at hallerne lukkes ned. I så fald har Aabenraa-Rødekro-området mistet seks haller på seks år.

- Det er fair nok, at foreningerne gør os opmærksom på deres bekymring, og så er det jo vores opgave at finde en løsning på det. Vi får en løbende orientering, og forvaltningen er meget opmærksom på den del, siger udvalgsformand Lars Kristensen (V).

I Rødekro erstattes to sale og en skydebane med én ny multisal, mens udfordringen i Aabenraa er, at der ikke umiddelbart er nogen alternativer til hallerne på Fjordskolen.

Inden længe flytter Hærvejsskolen i Rødekro nemlig i nye lokaler og Fjordskolen i Aabenraa flytter til Kruså, og det kan betyde, at gymnastiksalene nedlægges. I forvejen er der ifølge kommunen nedlagt sale ved Rugkobbelskolen og Nygade Skole, og hvis det samme sker for de førnævnte, vil der være seks færre gymnastiksale i Aabenraa-Rødekro-området i 2020 i forhold til i 2014.

Sådan lyder det fra gymnastikforeningerne i Rødekro og Aabenraa, der begge er bekymrede over, hvor der fremover vil være plads til deres aktiviteter. Derfor har de kontaktet Aabenraa Kommune.

Lars Kristensen, formand for kultur- og fritidsudvalget

Optimal udnyttelse

På kort sigt foreslår forvaltningen, at foreningerne i Rødekro - gymnastikforeningen og skytteklubben - får de nuværende lokaler stillet til rådighed i sæsonen 2019-20. På sigt henviser forvaltningen til de 12 millioner kroner, der er afsat til en udviklingspulje for byen.

- I den proces vil det være hensigtsmæssigt at tage stilling til, hvordan der samlet set kan opnås en optimal udnyttelse at kommunale lokaler i byen, skriver forvaltningen i orienteringen til kultur- og fritidsudvalget.

Når det kommer til lokalerne på den snart tidligere Fjordskole - hvor der dyrkes gymnastik, basket, jiu-jitsu og skitræning - foreslås det, at Aktiv Aabenraa kan drive dem i en periode.

Ifølge forvaltningen overgår driften af salene til økonomiudvalget, når skoler og andre institutioner flytter væk. Her mener borgmester og formand for udvalget, Thomas Andresen (V), at salene ikke bør nedlægges, i første omgang når det kommer til Fjordskolen, som flytter til august.

- Der er det mest påtrængende problem. Min principielle grundholdning er, at der skal skabes tryghed om de her gymnastikforeninger, og at deres brug i den nuværende og kommende sæson fortsætter. Så må vi se på, i hvilken udstrækning det skal foregå, og hvad behovet er, men det kræver mere sagsfremstilling, siger han.

Da kapacitetsudfordringerne berører flere forvaltningsområder, vil de blive drøftet på tværs af udvalgene, skriver forvaltningen.

- Så det er en sag, vi kommer til at kigge på ad flere omgange, for det er en stor kabale, som skal gå op. Men vi vil nødigt komme i en situation, hvor der er nogen foreninger, vi ikke har plads til, siger Lars Kristensen.