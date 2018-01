Forening stifter ny pris for at passe på historien

Aabenraa Byhistoriske Forening stifter en ny bevaringspris, som foreningen sammen med Ugeavisen Aabenraa første gang uddeler den 7. februar. I år bliver der fokuseret på Slotsgade, hvor tre huse er nomineret til prisen. Foreningen mener, at en pris er nødvendig for at bevare fokus på hvor vigtigt det er at passe på de bevaringsværdige huse i Aabenraa.

Aabenraa: Fokus på de bevaringsværdige huse er nødvendigt, mener Aabenraa Byhistoriske Forening, og derfor uddeler foreningen sammen med Ugeavisen Aabenraa den 7. februar for første gang en ny bevaringspris: Prisen for det bedst bevarede hus i Slotsgade.

Det sker, fordi Aabenraa Kommune har valgt kun at uddele sin bevaringspris hvert andet år, og det er for lidt, mener Byhistorisk Forening.

- Vi skal blive ved med at have fokus på, hvor vigtigt, det er at passe på de bevaringsværdige huse i Aabenraa. Derfor har vi valgt at uddele vores egen pris nu, hvor kommunen kun vil uddele deres hvert andet år. Det er dog vores plan, at vi skiftes til at uddele prisen, forklarer formand for Aabenraa Byhistoriske Forening, Svend Nielsen, som baggrund for den nye pris.

Foreningen dækker den gamle Aabenraa Kommune, men det er for kompliceret for foreningen at komme ud i hele kommunen, og derfor har man valgt et kvarter, hvor prisen gives.

- Vi begynder med Slotsgade, fordi det er det bedst bevarede kvarter, vi har. Det er perlen i Aabenraa. Slotsgade er en helt speciel ting, som Aabenraa har, fordi det er en af de gode bevaringsværdige bydele. Det er unikt, at vi har så meget historie samlet, og det skal vi fokusere på og passe på for ellers løber det ud i sandet, pointerer Svend Nielsen.