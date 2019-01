Forening opløst efter 75 år: Svært at få pensionister ud af starthullerne

Felsted: I november måned i år var det planen, at Felsted-Bovrup-Varnæs Pensionistforening skulle have fejret foreningens 75 års jubilæum, men sådan kommer det ikke til at gå. Pensionistforeningens bestyrelse har nemlig besluttet at opløse foreningen, og det er der flere grunde til.

- Vi har oplevet en manglende tilslutning til vores arrangementer. Det er ikke nemt at få folk ud af starthullerne. Nogle gange kom der kun syv personer til arrangementerne, siger den 73-årige Tage Mikkelsen, der har været formand for Felsted-Bovrup-Varnæs Pensionistforening i syv år.

Det er ellers ikke, fordi der er mangel på pensionister i Felsted, Bovrup og Varnæs.

- Der er mange pensionister i området, og vi var da også 229 medlemmer i foreningen, siger Tage Mikkelsen.