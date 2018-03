Forening ønsker forbud mod højhuse i centrum

AABENRAA: De tre beboelsesejendomme i syv etager, der i øjeblikket er ved at skyde op på Cimbrias gamle grund i Aabenraa er lidt en torn i øjet på Byhistorisk Forening, som mener, de er for høje i forhold til de gamle huse i Aabenraa. Foreningen vil gerne forhindre, at kommunen igen giver tilladelse til et byggeri i den højde i byens centrum. Det kan for eksempel ske gennem en egentlig arkitekturpolitik, hvor det på forhånd er fastlagt, hvor højt man må bygge i de enkelte områder af byen.

- Når der bygges for højt, oplever man, at de nye bygninger så at sige trykker de gamle huse i centrum, som ofte kun er på en eller to etager, siger Svend Nielsen, der er formand for Byhistorisk Forening.

- Vi ser gerne, at kommunen vedtager en arkitekturpolitik, der sætter en øvre grænse for, hvor højt der må bygges. Vi har været i dialog med kommunen, og de er ikke helt afvisende, tilføjer han.

I flere tilfælde har kommunen været under pres fra bygherrerne, som gerne vil bygge højt for at sikre sig de størst mulige lejeindtægter. Ofte planlægges projekterne med en dagligvarebutik i stueetagen, fordi det sikrer bygherren en stabil, høj husleje.