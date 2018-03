Foredrag med blødt brød

Aabenraa: Historisk Samfund for Sønderjyllands Aabenraa kreds for Historisk holder generalforsamling tirsdag den 10. april klokken 19.00 på Rigsarkivet i Aabenraa. I forbindelse med generalforsamlingen vil formanden for Historisk Forening for Bov og Holbøl Sogne, H.C. Jørgensen, fortælle om krigsfanger her i landsdelen under første verdenskrig.

Som sædvanligt er foreningen vært ved en kop kaffe og et stykke "blødt" brød. Og alle er velkomne. /EXP