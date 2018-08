Forældre vil oprette ny Fjordskole

En gruppe forældre til børn på Fjordskolen i Aabenraa fil forsøge at oprette et privat skoletilbud til børn med særlige behov. I første omgang samles penge ind.

- De fleste mennesker kan jo vælge, hvilken skole deres børn skal gå i, men forældre til de her børn har ikke noget valg. Det er derfor, vi prøver at skabe et alternativ, siger Dorthe Eldorff, som er en af initiativtagerne.

Det resulterer nu i, at en gruppe forældre er begyndt at undersøge mulighederne for at oprette en privatskole som et alternativ til børn med særlige behov.

De fleste mennesker kan jo vælge, hvilken skole deres børn skal gå i, men forældre til de her børn har ikke noget valg. Det er derfor, vi prøver at skabe et alternativ.

Samler penge

I første omgang handler det om at få indsamlet 20.000 kroner til et depositum, som skal betales til Undervisningsministeriet senest den 15. august. Yderligere 10.000 kroner skal betales til februar.

Dette depositum er forudsætningen for, at skolen senere kan søge om at blive statsanerkendt og dermed få offentligt tilskud.

- Vi er godt klar over, at det er en stor mundfuld, og at vi næppe kan favne hele spektret af diagnoser hos børn. Vi har talt om, at det i første omgang skal være et tilbud til børn med ADHD og autisme, forklarer Dorthe Elneff.

Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand for Aabenraa Kommunes børne- og uddannelsesudvalg, har som udgangspunkt ikke noget imod, at forældre opretter friskoler:

- Hvis de gerne vil oprette en friskole, er de naturligvis velkomne til det. Jeg tror dog, det kan blive svært, når det handler om specialelever. Det kan blandt andet blive svært at tiltrække kvalificerede lærere.

- Jeg synes også, det er synd, at de ikke vil give det en chance i Kruså. De har jo endnu ikke prøvet at have deres børn på Fjordskolen i Kruså, siger hun.