Forældre sætter slutspurt ind for at sikre ny skole

Det sker som et sidste forsøg på at skaffe elever nok til, at Lindeskolens bankforbindelse vil sige god for projektet. Status mandag middag var, at der var 23 elever meldt ind. Inivitativgruppen bag skolen har budgetteret med, at der skal 35 elever til for at kunne drive en fornuftig forretning.

Mandag gik de i krig med ukrudtet ved Præsteskoven 4-6, hvor det er planen, Aabenraas nye friskole skal have til huse. Stedet skal nemlig tage sig så pænt ud som muligt til det åbent hus, der er hasteinviteret til tirsdag kl. 17.30 og to timer frem.

Tirsdagens åbent hus begynder kl. 15.30 og varer to timer.Alle er velkomne, og der vil være mulighed for at møde både skolens ledelse og forældregruppen. Grillen vil være tændt, og folkbandet Heartlands underholder.

Deadline skudt en uge

Gruppen havde egentlig sat mandagen som deadline, men der er stadig forældre, der har vist interesse, men som stadig er i tvivl, så derfor blev det søndag besluttet at arrangere et åbent hus, hvor det bliver muligt dels at se lokalerne, dels tale med ledelsen og de forældre, der allerede har skrevet deres barn op.

- Vi har et møde med banken i næste uge, hvor vi må se, hvad vores rådgiver så siger til det elevtal, vi har nået da, forklarer Lone Hauch Jepsen, der sammen med Allan Davies Madsen udgør ledelsen på Lindeskolen.

Bankforbindelsen er Merkur Andelskasse i Aarhus, der har specialiseret sig i blandt andet friskoler.

- Ved 30 elever begynder det at se fornuftigt ud, men vi starter ikke med 22-23 elever. Erfaringerne viser, at hvis begynder med et for lavt elevtal, så bliver det for svært at få en god økonomi senere, og så bliver det for svært at gøre de ting, vi gerne vil, siger Lone Hauch Jepsen.