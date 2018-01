Forældre laver juniorklub for Løjt- og Genner-børn

Torsdag aften åbner Løjt Juniorklub for områdets børn i 5. og 6. årgang, efter at en gruppe forældre trak i arbejdstøjet.

Én forælder spurgte efter et forældremøde en anden forælder, om ikke der skulle være en juniorklub på Løjt Kirkeby Skole, og så var ideen født. Yderligere tre forældre meldte sig klar til at yde en indsats.

Penge i kassen

Også Løjt Kirkeby Skole har arbejdet med på ideen, roser de to forældre, og mange lokale har allerede lovet materialebidrag til kreative aktiviteter i juniorklubben.

- Der vil blive tilbudt forskellige aktiviteter, men vi vil lige starte og så stikke en finger i jorden. Høre børnene, hvad de kunne tænke sig. Vi har allerede købt PlayStation, spil og redskaber til kreative aktiviteter ind, siger Janne Lund Andersen.

- Og vi vil lave madaftener, bage småkager og billardturneringer. Har børnene brug for bare at være, er der også mulighed for det.

Marie-Louise Nielsen har stået for at skaffe sponsorater, og hun glæder sig over, at Tuborgfonden har bidraget med 20.000 kroner, Aabenraa Kommune med 5.000 kroner og en Løjt-fond med 5.000 kroner.

- Pengene fra Tuborgfonden er gået til at indrette lokalet og kommunens penge er til materialer, fortæller Marie-Louise Nielsen, der håber, at mange kigger indenfor til åbent hus tirsdag aften.