Forældre giver ikke op: De kæmper videre for nyt specialtilbud

Selv om det private specialskoletilbud Behandlingsskolerne for nylig afviste at oprette afdeling i Aabenraa, fordi kommunen ikke finder, der er behov for tilbuddet, så har forældre ikke givet op. Nu inviterer de politikere til informationsmøde.

Aabenraa: Da Christoffer Juul, direktør for Behandlingsskolerne, for nylig henvendte sig til Aabenraa Kommune for at høre, om man var interesseret i, at den private specialskole opretter en afdeling i Aabenraa, var svaret et høfligt "tak, men nej tak".

Henvendelsen skete på baggrund af, at en gruppe forældre til elever på Fjordskolen ønsker et alternativ til den kommunale specialskole, der næste sommer flyttes til Kruså. De havde derfor taget fat i direktøren for Behandlingsskolerne, der er for børn med særlige behov. Meldingen fra Christopher Juul var imidlertid klar: Det kunne kun komme på tale, hvis kommunen var interesseret. Og det var kommunen altså ikke.

Lene Lind Sandager og Dorthe Eldorff, der står bag initiativgruppen, har dog ikke tænkt sig at tage et nej for et nej. De to mødre har derfor arrangeret, at direktøren 2. november kommer til Aabenraa og fortæller om, hvad Behandlingsskolerne kan.