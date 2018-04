Forældre gemmer sig: Skolebestyrelser mangler medlemmer

I disse uger skal der vælges nye skolebestyrelser på Aabenraa Kommunes 18 folkeskoler. Men det er svært at finde kandidater. Udvalgsformand opfordrer forældre til at pakke forbehold væk og bare kaste sig ud i arbejdet.

Aabenraa: 1. august trækker de nye skolebestyrelser på Aabenraa Kommunes 18 folkeskoler i arbejdstøjet. Spørgsmålet er bare, hvem de er.

En rundspørge, JydskeVestkysten har foretaget til samtlige skoler, viser, at kun på to skoler er der allerede sat navne på. Lidt flere steder er kandidaterne fundet efter et stort benarbejde, mens man på cirka halvdelen af skolerne fortsat kæmper for at overtale forældre til at tage en tørn i den gode sags tjeneste.

For det er en god sag. Derfor tøver formanden for kommunens børne- og uddannelsesudvalg, Kirsten Nørgård Christensen (V), da heller ikke med at sende en opfordring ud om at stille op.

- Mange står måske af, fordi de synes, det lyder kompliceret, men jeg tror egentlig, man skal se det fra en anden vinkel: At man gerne vil ind og præge tingene, og så skal man nok blive sat ind i, hvordan det virker, siger Kirsten Nørgård Christensen.