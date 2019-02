Forældre er målløse over indstilling: Forvaltning vil droppe ny skolevej

Trafikken omkring Fladhøj øges betragteligt, når skole- og daginstitutionsbyggeri står færdigt. Alligevel vurderer forvaltningen nu, at der ikke er behov for en ekstra vej. Skolebestyrelsen forstår det ikke og opfordrer politikerne til at tænke sig godt om.

Rødekro: Helle Lausten troede ikke sine egne øjne, da hun så dagsordenen til onsdagens møde i Aabenraa Kommunes teknik- og miljøudvalg. Her kunne formanden for skolebestyrelsen på Hærvejsskolen nemlig læse, at forvaltningen vurderer, at det ikke er nødvendigt at lave en ekstra tilkørsel fra Fladhøjvej ind til byens nye, store skole- og daginstitutionsbyggeri på Skovbrynet. En tilkørsel, som Lausten og den øvrige bestyrelse var helt overbevist om ville komme - taget i betragtning, at der allerede i dag er morgenkaos, og at der samlet vil være over 500 børn- og voksne flere, der vil få deres daglige gang på Skovbrynet, når alt det nye tages i brug i løbet af det kommende år. - Vi er absolut ikke enige i denne tilgang, og vi opfordrer til, at indstillingen gentænkes, har Helle Lausten derfor skrevet til udvalgets syv medlemmer, og i samme mail undrer hun sig også over, at skolebestyrelsen slet ikke er blevet hørt i sagen.

Som forældre til børn på Hærvejsskolen føler vi os taget lidt ved næsen, da den forventede "sløjfe" til parkeringsområdet nu alligevel ikke ser ud til at blive bevilget i teknik- og miljøudvalget. Thomas Brogaard Seest, næstformand for skolebestyrelsen

Sådan skal vejen gå I dag kan man i bil kun komme ind til Hærvejsskolen, børnehuset og Fladhøjhallen ad én indkørsel i den sydlige ende af Fladhøjvej. Idéen er at lade en ny vej løbe fra den nordlige ende af den nuværende parkeringsplads op til stikvejen ind til det nye boligområde Fladhøjparken. Herfra vil man med et kort venstresving komme ud på den del af Fladhøjvej, der netop er blevet udvidet.For at sikre at bilisterne ikke lader sig friste til at tage den nuværende vej både ind og ud, foreslår skolebestyrelsen, at man lader den nye vej være ensrettet, så den vil blive brugt, selv om det er en mindre omvej. Bliver den ensrettet, peger skolebestyrelsen på, at så behøver den ikke være så bred som planlagt, og løsningen vil dermed muligvis kunne gøres billigere end de 1,4 millioner kroner, overslaget fra forvaltningen lyder på.



Fladhøjvej er lukket i den nordlige ende, så al trafik til og fra området foregår fra syd.

Foto: Henrik Bützau Hasling Den grønne linje viser, hvor en ekstra vej kunne gå, så morgenkaosset ved skolen/børnehuset kan afhjælpes. Tegning: Aabenraa Kommune

Politikerne bestemmer Jesper Kristensen, afdelingschef i drift og anlæg, der er ansvarlig for punktet om vejforholdene omkring Hærvejsskolen, forklarer, at forvaltningen fra politisk hold er blevet bedt om at vurdere den specifikke løsning med en nordlig tilslutningsvej til området, og det har man gjort. - Vurderingen er, som det står i dagsordenen, at den eksisterende tilkørsel vil være tilstrækkelig til at håndtere trafikken. Men politikerne kan jo sagtens beslutte, at man vil have vejen alligevel, siger Jesper Kristensen om projektet, der står til at ville koste 1,4 millioner kroner. Han tilføjer: - Og ønsker de, at vi kigger på alternative trafikløsninger for området, så gør vi det. Den her sag handler jo konkret om, om man vil have den ekstra vej eller ikke.

Sagen kan udsættes Og forvaltningen kommer med stor sandsynlighed på arbejde igen. For Helle Lausten og Hærvejsskolens øvrige bestyrelsesmedlemmer er ikke de eneste, der undrer sig. Det gør Eivind Underbjerg Hansen (V) også. Det er ham, der har bedt om at få sat sagen på dagsordenen. - Jeg mener absolut, der er brug for den vej, når man tænker på, hvor meget ekstra trafik der vil komme. Allerede nu er der jo temmelig meget tryk på om morgenen, siger Venstre-manden, der ærgrer sig over, at han er forhindret i at komme til onsdagens møde, fordi det falder sammen med et møde i Arwos' bestyrelse, men det behøver dog ikke bekymre ham. Det ene af de to socialdemokrater i udvalget, Egon Madsen, der er fra Rødekro, er klar til at tage stafetten op: - Jeg tror, det bliver et gedemarked om morgenen, hvis man ikke gør noget. Nu vil jeg lige se, hvad der sker på mødet onsdag, men jeg kunne godt finde på at bede om at få punktet udsat, til vi er fuldtallige i udvalget. Det, synes jeg, sagen kræver.

Burde have været hørt Også Slesvigsk Partis Kurt Andresen er enig i, at der skal gøres noget. - Vi skal have nogle sikre forhold, når busser og forældre sætter børnene af, siger han, men han har ikke lagt sig fast på, at løsningen partout skal være den ekstra vej. - Det kan jo være, man kan finde et alternativ, der er lige så godt, siger Kurt Andresen, der ligesom Helle Lausten dog ikke kan lade være med at undre sig over, at skolebestyrelsen slet ikke har været inddraget i processen: - Det kunne man måske godt have håndteret lidt anderledes, mener han.