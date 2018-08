Forældre er hørt: Nu ser politikere på deres ønske til ny daginstitution

Da børne- og uddannelsesudvalget i maj i fjor havde indkaldt til informationsmødde om en ny daginstitution i Aabenraa, fremgik det tydeligt, at der blandt forældrene var størst opbakning til - når det nu skulle være - at vælge Sandved 45, hvor Kongehøjens Børnehave i dag ligger. Arkivfoto: Søren Gylling

Børne- og uddannelsesudvalget har fået Sandved 45, hvor Kongehøjens Børnehave i dag ligger, ind på lige fod med de øvrige forslag til, hvor en ny daginstitution i Aabenraa skal placeres. Den løsning vil kræve lang tid med genhusning.

Aabenraa: Det er mere end tre år siden, byrådet nikkede ja til, at der skal bygges en ny daginstitution med plads til 150 børn "centralt i forhold til Kongehøjskolen". For halvandet år siden besluttede børne- og uddannelsesudvalget så, at nybyggeriet skulle ligge lige vest for Arena Aabenraa. Protester fra AaBK, der dårligt kunne undvære sine træningsbaner dér, fik udvalget til at kigge på en placering øst for arenaen. - Dur ikke, lød de højlydte protester fra en række forældre: Der er alt for meget trafik, larm og for langt i forhold til, hvor vi bor. De så hellere institutionen ligge, hvor Kongehøjens Børnehave ligger i dag - nemlig på Sandved 45. Måske får de nu deres ønske opfyldt. Børne- og uddannelsesudvalget har atter taget fat på at finde ud af, hvor daginstitutionen skal placeres, og ud over de mulige placeringer, der allerede har været på bordet, har Rådgivningsfirmaet Bacson udarbejdet et scenarie 7, der ser på fordele og ulemper på Sandved.

25 millioner sat af Byrådet har sat 25 millioner kroner af til en ny daginstitution i Aabenraa. Det er til selve byggeriet, så pengene til de afledte omkostninger, der måtte være, skal findes et andet sted. Det vil også løbe ekstra omkostninger på, hvis byggeriet ender med at blive placeret omkring stadion/arenaen.



Det er Kongehøjens Børnehave og Vuggestuen Fjordløkke, der skal slås sammen i en ny institution.

Fuld opbakning - Det har hele tiden ligget i kortene, at vi også skulle kigge på den placering, og nu indgår den på lige fod med de øvrige, for det er vigtigt, at vi finder en placering, der er fuld opbakning til, siger Kirsten Nørgård Christensen (V), der er formand for børne- og uddannelsesudvalget. Personligt synes hun fortsat, det er oplagt med Arena Aabenraa som nabo med de muligheder, der ligger i det, men som hun siger, så skal der jo ikke laves noget, forældrene ikke er interesserede i. Det er dog ikke helt uden udfordringer - både af praktisk og økonomisk art - hvis Sandved ender med at blive løsningen. Den nuværende børnehave skal rives ned for at gøre plads til en ny storinstitution, og det betyder, at børnehaven skal genhuses i de op til toethalvt år, nedrivnings- og byggeprocessen vil stå på. Dertil kommer, at Aabenraa Kommune skal købe stedet af Aabenraa Andelsboligforening for et endnu ukendt beløb.