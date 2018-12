Forældre begræder skoleleders opsigelse

Lena Nymann Heisel og Jette Lassen peger blandt andet på, at den model, der anvendes for tildeling af midler til elever med specielle behov, skævvrider skolernes økonomi. I dag koster det den enkelte skole 150.000 kroner årligt at sende en elev på Fjordskolen, samtidig med at man mister elevtilskuddet på godt 40.000 kroner. ? Og diagnoser rammer jo skolerne fuldstændig tilfældigt, forklarer Jette Lassen. Foto: Mette Thomsen

Der er for få penge i skolesystemet, mener Lena Nymann Heisel og Jette Lassen, der står i spidsen for skolebestyrelsen i Hjordkær. De har forsøgt at råbe politikerne op. Hidtil uden succes. Og nu har de mistet en forbundsfælle i Lene Krabbe.

Hjordkær: I fem år har Lena Nymann Heisel og Jette Lassen været med i skolebestyrelsen for Hjordkær Skole. Siden sommerferien som henholdsvis formand og næstformand. De har hele efteråret forsøgt at råbe politikerne i børne- og uddannelsesudvalget op for at gøre dem opmærksom på, at der ikke er penge nok i systemet. At det er en umulig opgave, de sætter lederne på de fleste af kommunens folkeskoler på. De begræder, at deres egen skoleleder, Lene Krabbe, nåede dertil, at hun i fredags indgav sin opsigelse begrundet i, at hun ikke længere kan se sig selv i øjnene, fordi hun ikke føler, hun kan drive "ordentlig og redelig skoleledelse og være bare lidt tro mod mine egne værdier i forhold til børnenes tarv og god personaleledelse", som hun blandt andet skrev i opsigelsen.

Støtteforening hjælper Lena Nymann Heisel og Jette Lassen, der de seneste fem år har siddet i skolebestyrelsen for Hjordkær Skole sammen, stiftede for to år siden Støtteforeningen for Hjordkærs Børn og Unge.Det skete i erkendelse af, at der skal private kræfter og penge til, hvis lokalområdet skal tilføres det ekstra, som skal gøre det lidt sjovere at være barn i Hjordkær. Indtil videre er det lykkedes foreningen at rejse godt 80.000 kroner, som blandt andet er blevet brugt til udendørs bordtennisborde og en forestående renovering af skolens tarzanbane.

Hjertet på rette sted - Det er en træls situation, at det er kommet så langt ud. At hun føler sig tvunget ud i det her, for Lene er en leder med hjertet på det rette sted, som taler børnenes tarv, siger Lena Nymann Heisel, der fortæller, at Lene Krabbe og skolebestyrelsen gennem de seneste to år har forsøgt at komme i dialog med forvaltningen og politikerne om, at det ikke kan lade sig gøre at drive Hjordkær Skole for de midler, der er sat af. For tilskuddene er faldet i takt med børnetallet, men det er ikke blevet tilsvarende billigere at drive skole. - Og det er jo ikke kun i Hjordkær. Det er på hele skoleområdet, der er problemer, og det har vi også prøvet at synliggøre, siger skolebestyrelsesformanden, der fik held med at få børne- og uddannelsesudvalget i tale i oktober, men det møde har desværre ikke rigtigt rykket noget, synes hverken hun eller Jette Lassen.

Det hele er genbrug - Formanden for udvalget, Kirsten Nørgård, bliver ved med at sige, at Aabenraa skal have Danmarks bedste folkeskole, men det hænger bare ikke sammen med den økonomiske virkelighed, siger Jette Lassen, der heller ikke kan lade være med at tænke på, hvordan det skal lykkes at finde en ny skoleleder til Hjordkær: - Der er et kæmpe underskud, og en økonomi, der heller ikke hænger sammen i 2019. Hvem har lyst til det? Og det er altså ikke, fordi skolen ikke har gjort noget, siger hun og remser nogle af tiltagene op: Knap fem lærerstillinger er skåret væk siden 2010, der er ingen lejrskoler længere, klasserne har fællestimer, ledelsen har varetaget vikardækning, der er en ubesat stilling som SFO/-indskolingsleder. - Og har lærerne brug for noget, finder de det på Gul & Gratis. Vi har også købt brugt it-udstyr fra Felsted Skole, forklarer næstformanden.

Ramt på trivslen Når der i den grad er skåret ind til benet, og hver en øre må vendes, så tærer det på kræfterne - og motivationen. Derfor kom det ikke bag på skolebestyrelsesformanden, at efterårets trivselsmåling blandt medarbejderne afslørede, at de i dag trives dårligere i jobbet end ved den seneste undersøgelse for to år siden: - Som menneske kan man klare tingene i en periode, men så brænder man op, siger Lena Nymann Heisel, der også kan mærke det på sig selv. At det er hårdt i den grad at være i modvind. Men hun og Jette Lassen har ikke tænkt sig at give op. De råber videre.