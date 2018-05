Forårsvarmen skaber kæmpe rykind i havecentre

Temperaturerne er skudt i vejret efter et i starten køligt forår, og det har skabt hektisk travlhed i kommunens to havecentre. Søndag skal de tilmed være klar til mors dag.

Aabenraa: Mors dag skaber altid ekstra travlhed i landets blomsterforretninger og havecentre, men det er ikke den eneste grund til, at der er rygende travlt i disse dage.

- Det er helt vildt. Varmen er kommet så hurtigt, at man ikke kan følge med til at producere blomster i de store fynske gartnerier. Det betyder også, at den mængde blomster, vi plejer at have hjemme, er mindre, siger Mogens Clausen, der er indehaver af Rødekro Blomster- og Havecenter.

Og blomster er en stor handelsvare for øjeblikket, men der ryger også andet over disken.

- Det er blomster, tomater, agurker og blåbær, fortæller Mogens Clausen om kundernes favoritter.

Fra Rødekro Blomster- og Havecenter kan man dog berolige kunderne med, at de ikke kommer til at gå forgæves på mors dag søndag.

- Vi er klar. Vi har 4.000 stilke hjemme, som skal mikses sammen til buketter, siger Mogens Clausen, der byder kunderne velkommen allerede fra klokken seks søndag.