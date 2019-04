Forårstegn: Bøgen er sprunget ud ved Aabenraa

Aabenraa: Bøgen er sprunget ud i Årup Skov ved Aabenraa - i dag fredag 5. april.

Rekorden i Årup Skov kom for et par år siden, da bøgen allerede dukkede op 1. april, og dengang var det blandt de første steder i Danmark.

Træet er det samme, og det står på nogle sydvendte skrænter, hvor det får mest mulig sol og varme.

For år tilbage var det normale, at bøgen først sprang ud i maj, så man kan sige, at de seneste mange års tidlige april-udspring indikerer, at det er en tendens, der nok er kommet for at blive.

Højst sandsynligt skyldes det klimaændringerne.