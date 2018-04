Foråret er ankommet: Bøgen springer ud i Aabenraa

Aabenraa: Sidste år var den blandt de hurtigste i landet. Og igen i år er den præcis samme bøg blandt de aller forreste i det felt af bøgetræer, der springer ud først.

Naturskoleleder Trine Sørensen fra Skovlyst Naturskole har taget disse billeder fra Årup Skov i den sydlige del af Aabenraa og straks sendt dem videre til redaktionen for at vise, at nu er foråret langt om længe ankommet.

Sidste år sprang bøgen i Årup Skov ud allerede 1. april - altså små tre uger tidligere end her i 2018 - men ikke desto mindre dukker bøgen op stadigt tidligere, mener naturskolelederen.

- Kigger man i bøger, der er 20 år gamle eller mere, står der, at bøgen springer ud i maj. Men det er påfaldende, at det sker tidligere og tidligere med 2017 som et ekstremt år, siger Trine Sørensen.

Og hun har en sikker formodning om årsagen:

- Jeg tror, at klimaet spiller en rolle. Det må det være, siger hun.