For tyndt: Ny asfalt skrælles af igen

Det første lag asfalt på det nye stykke af Gasværksvej blev for tyndt. Derfor er vejen lukket et par dage, så entreprenøren kan anlægge ny asfalt.

Aabenraa: Bilister må finde alternative veje, når de skal ind til Cimbria Parken og Rema 1000 i Aabenraa i disse dage.

Den nyanlagte forlængelse af Gasværksvej forbi Cimbriaparken er nemlig spærret på grund af vejarbejde.

Det har undret en læser, som via Aaben By har spurgt, hvorfor asfalt og vejstriber skal fræses op igen efter blot et halvt år.

Keld Rysgaard, der er teamleder i kommunens vejafdeling, fortæller, at der har været eftersyn på arbejdet for at finde eventuelle fejl og mangler, og her kunne man konstatere, at asfalten ikke var lagt rigtigt.

- Laget af asfalt var blevet for tyndt. Det er noget, der typisk sker, når det er koldt under asfalteringen. Så er det nemlig meget bøvlet at arbejde med asfalt, fortæller Keld Rysgaard.