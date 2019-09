For seks deltagere bliver Grænseløbet noget helt særligt

Kruså: Det første Grænseløb blev i afviklet i 1985, og når deltagerne står klar til den 35. udgave af det grænseoverskridende løb lørdag den 21. september, så bliver det noget helt specielt for seks af løberne.

- Blandt deltagerne er der seks personer, der løber med for 35. gang. De vil inden løbet få udleveret en special-trøje, hvor der står, hvad de har præsteret, siger Betina Jessen, der er formand for Løbskomiteen.

Fra at være et lokalt løb med 336 deltagere har Grænseløbet stabiliseret sig til et løb med omkring 800 deltagere. Deltagere, der er mødt op fra hele Danmark og store dele af Tyskland, og som aldersmæssig har spændt fra unge under 10 år til ældre over 80 år.

Lige nu er der dog kun lidt over 200 tilmeldte, men det giver ikke formanden en urolig nattesøvn.

- De sidste par uger plejer der at komme masser af tilmeldinger, og jeg håber på omkring 800 deltagere igen i år, siger Betina Jessen og tilføjer, at det som sædvanligt er gratis for skoleelever i Aabenraa Kommune at deltage.