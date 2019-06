Det er faldet en far for brystet, at Sønderjyllands største byfest har hyret gruppen Ude Af Kontrol. Det handler for meget om stoffer, lyder kritikken.

Aabenraa: Når Ringriderfesten i Aabenraa, der kalder sig selv for Sønderjyllands største byfest, byder op til dans i begyndelsen af juli, vil der blandt mange andre grupper være koncert med Ude Af Kontrol. Det bifalder en far til to unge piger på henholdsvis 14 og 16 år fra Løjt Kirkeby på ingen måde. Han mener, at gruppen i flere af teksterne forherliger det at tage stoffer. - Som far til to unge piger bekymrer det mig, at Ringriderforeningen booker gruppen Ude Af Kontrol til Ungfesten ved dette års ringridning. Det er en gruppe, hvor noget af tekst-universet omhandler det at tage stoffer, siger Robert Olsen. - Som forældre tager vi til møder på skolen med SSP-konsulenterne, street-workerne og politiet, hvor der bliver fortalt en masse om, hvordan tilstanden i byen er med stoffer, og den er bekymrende. Hvorfor modarbejder Ringriderforeningen dette arbejde. Synes de virkelig, at det er i orden med den slags tekster til deres fest. Det er virkelig bekymrende, fortsætter han.

Så må han holde sine piger hjemme, hvis han synes, det er for voldsomt. Peter Autzen, komitémedlem i Ringriderforeningen

Ude Af Kontrol Ude Af Kontrol er en dansk hip-hop/rap musikgruppe.



Gruppen består af Daniel Balken, Joachim Englando og Mark Løvendahl.



De har været aktive siden 2014.



I maj 2017 rundede gruppen 50.000.000 afspilninger på spotify.



Kilde: Wikipedia

En populær gruppe Robert Nielsen ved endnu ikke, om hans døtre skal til koncert med Ude Af Kontrol, men han er udmærket klar over, at de unge er vilde med gruppen, der blandt andet har hittet med "Snehvide med de 7 små poser". Hans kritik går da heller ikke på gruppens musik. - Min kritik er ikke møntet på gruppen, men på at Ringriderforeningen har booket dem. Man kan selvfølgelig ikke undgå, at de unge hører den slags musik, men jeg mener ikke, at gruppen bør bookes til et stort offentligt arrangement, hvor målgruppen er de unge, siger Robert Olsen.

Ingen skrupler I Ringriderforeningen tager man kritikken med en rolig hånd, og der er absolut ingen planer om at pille Ude Af Kontrol af plakaten. - Vi har lyttet til, hvad folk gerne vil høre, og vi har ingen skrupler med at få Ude Af Kontrol på scenen, siger Peter Autzen, der er komitémedlem i Ringriderforeningen. - Samtidig er der undertoner i mange tekster, men vi kan ikke være smagsdommere for alle, fortsætter han. Peter Autzen har dog et godt råd til Robert Olsen, hvis han mener, at teksterne fra Ude Af Kontrol går over stregen. - Så må han holde sine piger hjemme, hvis han synes, det er for voldsomt, siger Peter Autzen. Ude Af Kontrol går sammen med en lang række kunstnere på scenen ved Ringriderfesten i Aabenraa fredag den 5. juli under det, der har fået titlen "Radio Globus Club Night". Her kan man også opleve Bro, Toko og Martin Jensen.