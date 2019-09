Antallet af elever, der går i et specialtilbud, er for højt i Aabenraa Kommune, mener børne- og uddannelsesudvalget, der derfor vil tage hul på en fornyet debat om, hvordan man kan favne flere elever i de almene klasser.

- Vi er meget indstillet på, at det er en kurve, vi skal have knækket, siger han om det faktum, at antallet af elever i specialtilbud er steget med næsten 20 procent i en periode over de seneste tre år, hvor det samlede elevtal samtidig er faldet fra 6023 til 5556.

- Det skal vi klart have noget gjort ved. Vi skal have dykket ned i, hvad det skyldes, og hvad vi kan gøre, forklarer udvalgsformand Kirsten Nørgård Christensen (V), og næstformand Povl Kylling Petersen (S) er helt på linje:

Det betyder, at 7,4 procent af eleverne lige nu ikke går i en almindelig skoleklasse, og det tal er for højt, mener politikerne i børne- og uddannelsesudvalget.

Aabenraa: Elevtallet i Aabenraa Kommunes folkeskoler falder. Desværre går det ikke i samme retning med antallet af elever i specialtilbud. Ved den årlige opgørelse per 5. september var 409 elever tilknyttet enten Fjordskolen eller et af de tre specialcentre på Kongehøjskolen, Hærvejsskolen og Lyreskovskolen.

Ingen gør det for sjov

Økonomisk udhuler de øgede udgifter til specialtilbuddene den pose penge, der er til almenområdet, men det er ikke den væsentligste grund til at sætte ekstra fokus på området, understreger børn- og skoledirektør Chriss Mailandt-Poulsen.

- Forskningen viser, at børn i et livstidsperspektiv har bedst af at være så tæt på almenområdet som muligt. Det er den viden, vi står på, og dét, der er afsættet for den her diskussion, siger han, men medgiver, at det er en enormt kompleks problemstilling, hvor der ikke er nogle simple svar.

- Nej, for der er jo ikke nogen, der i dag sender elever i specialtilbud for sjov og uden begrundelse, siger børn- og skoledirektøren, der dog tror på, at en fornyet debat om, om kommunens folkeskoler kan løse udfordringerne på en anden måde, er sund.