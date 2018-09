For få elever: Produktionsskole er atter i knibe

Produktionsskolen i Rødekro har fortsat for få elever til, at det kan løbe rundt. Der søges derfor om ekstraordinært tilskud til både drift og renovering. 1,65 millioner kroner i alt. Udvalgsformand tøver.

Derfor arbejder bestyrelsen for Meritten på højtryk for at finde ud af, hvordan der kan holdes liv i tilbuddet i Østergade et år mere. Ifølge formand Jan Thomsen er det samlede elevtal på 85 for lavt til, det kan løbe rundt.

Nu ligger der imidlertid en ny ansøgning om penge fra Merittens bestyrelse . For nok er de fire sønderjyske kommuner blevet enige om, hvordan de skal samarbejde om det nye FGU-tilbud, der skal erstatte blandt andet produktionsskolerne og nogle af VUC's tilbud, men reelt set bliver det først til skoleåret 2019/20, at alt det praktiske er på plads, og de første elever visiteres.

Aabenraa: Kort før nytår fik produktionsskolen Meritten i Rødekro et ekstraordinært tilskud på 327.000 kroner af politikerne i Aabenraa Byråd. Det skulle række til at holde hånden under den økonomisk hårdt trængte skole, indtil den nye forberedende grunduddannelse, FGU, blev oprettet 1. september i år.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse og som heller ikke er i beskæftigelse.FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse. Almen grunduddannelse er undervisning i almene fag for eksempel dansk, matematik, engelsk, samfundsfag og naturfag, som vi i dag kender det fra især VUC. Produktionsgrunduddannelsen er værkstedsundervisning, som vi i dag kender det fra især produktionsskolerne. Udgangspunktet for erhvervsgrunduddannelsen er aftalebaseret praktik. Kilde: Undervisningsministeriet

Det er imidlertid ikke det eneste, skolen fattes penge til. Det har længe stået klart, at lokalerne i Østergade er i en sørgelig forfatning, men Meritten har på grund af det lave elevtal ikke mulighed for selv at sætte en "absolut tiltrængt renovering i gang", som det hedder i ansøgningen om yderligere 1,5 millioner kroner.

- Jeg har krævet, at alt skal betales kontant, for vi vil ikke sætte skolen i ny gæld. For bestyrelsen er det afgørende at få skolen helskindet igennem det her, så vi ikke skal ud i en betalingsstandsning eller konkurs, inden den overgår som FGU-institution, forklarer formanden.

- Vi har i forvejen skåret helt ind til benet. Vi kan ikke forsvare at afskedige mere personale, for så kan vi ikke undervise i det, vi skal, siger Jan Thomsen, der understreger, at skolens personale er ekstremt bevidst om - og tvunget til - at holde udgifterne nede:

I et vakuum

Det bliver i første omgang børne- og uddannelsesudvalget, der skal behandle de to ansøgninger på sit møde tirsdag. Formand Kirsten Nørgård Christensen (V) ønsker ikke at udtale sig om punktet, før det politisk er blevet drøftet, men hun siger dog:

- FGU er jo officielt startet op her pr. 1 september, så spørgsmålet er jo, om det fortsat er et anliggende for Aabenraa Kommune at finansiere skolen og de bygninger. Tingene er lidt i et vakuum i øjeblikket, og det skal vi lige have drøftet i udvalget, siger hun.

Det Sønderjyske Koordinationsudvalg, der er et samarbejde mellem de fire sønderjyske kommuner, har lavet en aftale om FGU, hvor hovedsædet kommer til at ligge i Sønderborg, mens hver af de fire kommuner får deres eget uddannelsessted. I Aabenraa Kommune er det bestemt, at det skal være Meritten.