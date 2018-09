Fonde betalte for to nye shelters

Bolderslev: Et år efter at man i Bolderslev besluttede, at projektet for 2017/2018 skulle være at få to nye shelters, så udenoms arealerne kunne blive bedre udnyttet, står der nu to shelters klar til overnatning hos Urnehovedspejderne i Bolderslev. De blev indviet forleden i forbindelse med et spejderarrangement med emnet Olsen Banden. Det var derfor den lokale Olsen Banden, der klippede snoren.

Projektet med et budget på godt 100.000 kr. har kunnet lade sige gøre, da SE vækstfonden har støttet med 60.000 kr., Nordea Fonden med 10.000 kr. og Landdistrikternes Materialepulje med 10.000 kr. Det er både blevet til shelters og udekøkken med pizzaovn. /EXP