BHJ Fonden vil støtte Genforeningen 2020 og har derfor valgt at sætte et stort beløb af til et eller flere projekter. Fonden er åben overfor at sætte flere penge af.

Sønderjylland: Hvert år uddeler BHJ Fonden mellem to og tre millioner kroner til humanitære, kulturelle og almennyttige formål i Sønderjylland. Dertil kommer ekstraordinære tilskud som for et par år siden, hvor fonden satte fokus på børn og unge. Nu er det Genforeningen 2020, der får et indsatsområde. Fonden har valgt at afsætte 750.000 kroner til projekter, der direkte eller indirekte markerer Genforeningen 2020.

- 2020 bliver et skelsættende år. Vi vil gerne tænke genforeningen på den måde, at det peger fremad og ikke så meget, hvordan det var. Det vigtige er, hvad vi kan bruge de sidste 100 år til, siger Peder Damgaard, der er formand for BHJ Fonden.

Projekterne kan for eksempel være tiltag der omfatter børn og unge, tiltag der fremmer det grænsebrydende samarbejde mellem Danmark og Tyskland og andre utraditionelle projekter, der markerer Genforeningen 2020.

- Det kan handle om børn og unge, tyskere og danskere under det grænsebrydende, som bringer folk fra forskellige baggrunde sammen. Måske man kunne lave en sti over grænsen, foreslår Peder Damsgaard.