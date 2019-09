Der er brug for et vinterherberg i Sønderjylland, mener folketingspolitiker Karina Lorentzen. Hun vil derfor have socialminister Astrid Krag til at forholde sig til sagen om Den Blå Oase i Aabenraa.

- Når man kommer uden for de store byer, falder antallet af væresteder, herberger, fixerum og stofbehandlingstilbud, og så er det bare svært at være udsat, siger folketingspolitikeren.

Hun vil gerne have mere fokus på, at der også skal være tilbud til de socialt udsatte i de tyndt befolkede områder af landet.

- For de mest udsatte hjemløse, eksempelvis dem med dobbeltdiagnoser, er der faktisk kun det her tilbud i hele Sønderjylland, og det er jo ret ulykkeligt. Men det viser også, at der rigtig meget brug for Den Blå Oase, siger Karina Lorentzen.

To spørgsmål

Mandag har hun selv været på besøg hos Den Blå Oase, hvor hun er blevet sat ind i stedets udfordringer.

- Det hele bunder jo i, at der er brug for et bagvagtsystem, hvor ansatte kan rådgive, sparre og hjælpe de frivillige i vinterherberget. De plejer at få 400.000 kroner i støtte fra Socialstyrelsen, men de har faktisk brug for det dobbelte for at kunne levere det arbejde. Jeg kan godt se deres problem, og jeg har bedt Astrid Krag forholde sig til det her, siger Karina Lorentzen.

Konkret har hun stillet to spørgsmål til socialminister Astrid Krag (S), hvor det ene handler om, hvordan ministeren vil sikre Den Blå Oase, så der stadig er et vinterherberg i Sønderjylland.

- Og så har jeg også bedt om at få kortlagt tætheden af væresteder og herberger, for jeg mener, der er en klar yderområdeproblematik. Der er simpelthen færre tilbud, når vi kommer uden for de største byer, men det betyder jo ikke, at der ikke er problemer, siger Karina Lorentzen.