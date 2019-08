Folketingskandidat frikendt for at stå bag falsk Facebook-profil

Torsdag middag faldt dommen i den mere end to år lange sag, hvor tidligere løsgænger i Aabenraa Byråd Kaare Solhøj Dahle har anklaget sin daværende byrådskollega Philip Tietje (V) for at stå bag en falsk Facebook-profil.

Aabenraa: Venstrepolitikeren Philip Tietje kan nu endelig sænke skuldrene.

Syd- og Sønderjyllands Politi lukkede allerede i august 2017 den sag, hvori daværende løsgænger i Aabenraa Byråd Kaare Solhøj Dahle havde fremsat beskyldninger mod Tietje om chikane via falske Facebook-profiler.

Nu har civilretten i Sønderborg så også slået fast, at Tietje, der tillige er Tønderkredsens folketingskandidat, ikke er manden bag Facebook-chikanerierne.

Kaare Solhøj Dahle valgte - i kølvandet på anklagemyndighedens afvisning af sagen - at anlægge en civilretlig sag for ad den vej at få Philip Tietje til at anerkende, at han stod bag profilen "Jeppe Laursen", der blandt andet skrev om Solhøj Dahle, at "Men Tumpen tikker jo ikke rigtig. Han hopper ud som Breivik om et øjeblik".

Ud over at dommer Peter Ulrik Urskov har frikendt Philip Tietje, har han pålagt Kaare Solhøj at betale sagsomkostninger på 36.629,98 kroner.

JydskeVestkysten følger op på sagen.