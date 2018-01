Folkeskoler giver privatskoler baghjul på ny liste

Meget spiller ind

- Jeg vil gerne lige begynde med at sige, at nu er et enkelt tal ikke et udtryk for kvaliteten på en skole. Her er der rigtigt mange andre faktorer, der også spiller ind, siger Lars Borst Hansen, der derfor kun kommenterer tallene overordnet set, og her glæder det ham, at den gennemsnitlige elev i Aabenraa Kommunes folkeskoler klarer sig bedre end det forventede.

- Vi er jo alle interesserede i, at børnene klarer sig så godt som muligt, og at de bliver så dygtige, de kan, lyder det fra skolechefen, der har tallene med i den kvalitetsrapport, forvaltningen hvert andet år skal udarbejde, og som er lige på trapperne.