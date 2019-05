470 elever fra regionens danske og tyske skoler var til koncert med bandet Fiolministeriet i Sønderjyllandshallen. Danske og tyske melodier udsat for folkemusik vakte begejstring. Skolekoncerten var et tilbud under folkBaltica-festivalen.

De tre musikere med Kirstine Elise Pedersen, cello, Kirstine Sand, violin, og Ditte Fromseier, violon, sang og bratsch, var til lejligheden udvidet med sanger og violinist Keike Faltings fra Tyskland, hvilket gav mulighed for at høre både danske, tyske og frisiske melodier.

Musik fra Østersølandene

Skole-koncerten med Fiolministeriet og Keike Faltings er et tilbud under folkBaltica-festivalen. Festivalen har fokus på musik fra Østersølandene, og over ni dage i maj spilles 30 koncerter på 26 spillesteder i Slesvig-Holsten og Sønderjylland, heriblandt to i Aabenraa Kommune.

- Det er sjovt at opleve. Også fordi vi kunne synge med på nogle af melodierne og så bare lytte til nogle af de andre, fortalte Emilia Maria Nielsen, 2. klasse på Deutsche Schule Apenrade. Hun syntes det var lidt morsomt, at én af melodierne hed "Helvede brød løs i Aabenraa", fordi musikerne klippede halen af nogle heste for at få nye hår til deres violin-buer. Sådan lød historien i hvert fald - men om den har hold i virkeligheden, er nok mere tvivlsomt.

Klasselærer Rikke Jakobsen supplerer: - Det gode er jo, at musikken og historierne foregår på to sprog, både dansk og tysk. Nu har skolen været med en del gange allerede, så det er nærmest en tradition for os at være med. Vi melder til, lige så snart koncerterne bliver udbudt - også fordi det er en god måde at bringe børnene ind i folkemusikken. Dertil skal også nævnes, at Fiolministeriet er rigtig god til at involvere børnene med sin musik, forklarer hun.

Skolekoncerten i Aabenraa var støttet af Kulturelt Samråd i Aabenraa Kommune, af Bund deutscher Nordschleswiger og Auswärtiges Amt der Bundesrepublik Deutschland.