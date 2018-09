Folkehjems bestyrer: Nogle tror, vi er et plejehjem

Hanne Sennels, Folkehjems bestyrer, har i det store og hele rammerne klar til Genforeningsfesten i 2020. Der mangler dog endnu et par detaljer - nye stole blandt andet. Og hun har kastet flere mønter i ønskebrønden. glæder sig til genforeningsjubilæet. Folkehjem bliver nemlig ét af omdrejningspunkterne for festlighederne. Foto: privat

Folkehjem i Aabenraa har gennemgået en renovering med den brede pensel som led i forberedelserne til Genforeningsfesten i 2020. "Hele Sønderjyllands forsamlingshus" mangler dog endnu et par detaljer, fortæller daglig leder Hanne Sennels, der indimellem møder dem, der har en helt anden opfattelse af Folkehjem.

Aabenraa: 2020 kan bare komme an: Folkehjem er stort set klar - trimmet til det forestående jubilæum i anledning af 100-året for Genforeningen. - Allerede i juni i år kunne vi sætte flueben ved en omfattende renovering indvendig, hvor vi har fået malet væggene og sat fotostater op med motiver fra afstemningen og store flotte rammer på trappen. Desuden har vi lagt H.P. Hanssens tale over på et usb-stick, så man faktisk kan høre talen, som den lød den 17. november 1918 fra Folkehjems balkon, fortæller bestyreren af Folkehjem, Hanne Sennels. Det var her, H.P. Hanssen foran en folkemængde på 3.000 mennesker meddelte, at sønderjyderne ville få mulighed for at stemme sig hjem til Danmark "Hele Sønderjyllands forsamlingshus" - som Folkehjem betegner sig selv - spiller naturligvis af den grund en central rolle i jubilæumsfestlighederne.

Perfekte rammer Rammerne er historiske - og de er perfekte, mener Hanne Sennels, selv om der stadig er plads til forbedring. - Det er jo et gammelt hus, så der vil hele tiden være noget, der skal tages hånd om, siger hun. Hun kan allerede nu fornemme en anden - en "god stemning" i huset. Det er, som om forventningens glæde smitter af på alle. Forberedelserne til 2020-jubilæet har i hvert fald sat noget i gang. - Og det er, som om folk er blevet mere nysgerrige på, hvad Folkehjem egentlig er. Vi har mødt dem, der troede, at Folkehjem er et plejehjem - eller et ældrecenter. Det klinger heller ikke smart i folks ører, og så er det svært at få folk ind over dørtærsklen. For vi vil jo gerne have folk til at bruge huset. Dermed får vi mulighed for at fortælle historien om Folkehjem og Genforeningen, siger Hanne Sennels.

Fokus på det sønderjyske Sønderjysk Kaffebord og smørrebrød ad libitum er blot nogle af de tiltag, som hun disker op med for at gøre Folkehjem til et sted, hvor gæster kommer til traktement. - Jeg skiller mig jo lidt ud ved at fokusere på det sønderjyske. Men der er rigtig god tilslutning til disse arrangementer. Og jeg kan da glæde mig over, at andre restauranter og spisesteder har kopieret konceptet med smørrebrød. Højt belagt smørrebrød og et bugnende sønderjysk kaffebord gør det dog ikke alene, erkender Hanne Sennels. Et væsentligt punkt var renoveringen med den store pensel. Nu bør man også gå videre til næste fase - til detaljerne, mener hun.

Stole og værelser På ønskesedlen har hun lige nu et sæt nye stole i hele etablissementet. Samtlige 425 stole trænger til udskiftning - men hvis man bare kunne få 300 nye, så ville man være godt på vej, mener hun. - Stolene er slidte. Udfordringen er nemlig, at mange ting går i stykker, når de bliver brugt meget og tilmed er så gamle. Desuden ville hun frygteligt gerne have varme i køkkenet. - Lige nu er der slet ingen varme - eller køl i køkkenet. Det betyder, at det er varmt om sommeren og koldt om vinteren. Desuden er frostrummet forældet - det må holde, så længe det kan. Hanne Sennels har smidt endnu en mønt i ønskebrønden. Men det er til lidt længere ude i fremtiden. - Værelser, siger hun og uddyber: - Vi vil gerne kunne tilbyde værelser til overnattende gæster. Jeg har nævnt det rigtig mange gange over for bestyrelsen, så nu er jeg efterhånden holdt op med at sige det. Men cirka hver 14. dag har vi for eksempel en kursusleder, der har ønske om at overnatte. Hver gang må jeg så sende vedkommende "ud af huset" til hoteller i byen. Man kunne formentlig godt få et samarbejde med disse hoteller, men jeg ville gerne selv kunne tilbyde overnatningsmuligheder.