Folkehjem skal formidle historie, mens andre sælger mad og drikke

Folkehjems bestyrelse vil koncentrere sig om at bevare huset og formidle historien om Genforeningen. Opgaven med at drive restauration og konferencevirksomhed skal bortforpagtes.

- Der står i Folkehjems vedtægter, at vi skal formidle historien og bevare stedet, men der står ikke noget om at vi skal drive café og restaurant, siger borgmester Thomas Andresen (V), der i kraft af sit hverv som borgmester automatisk også er formand for Folkehjem.

Det betyder, at Folkehjem har opsagt stedets bestyrer Hanne Sennels med virkning fra den 30. juni. Hun har fået tilbud om at blive forpagter i stedet, men det har hun sagt nej til

Det er i korte træk sådan, bestyrelsen for Folkehjem forestiller sig, at fremtiden skal tage sig ud for det historiske mødested i Aabenraa.

AABENRAA: Biblioteket og Folkehjem skal have fælles indgang, og bibliotekets medarbejdere skal være klar til at vise Folkehjems gæster på rette vej og fortælle om stedets historie.

Formanden for Folkehjems bestyrelse, borgmester Thomas Andresen, understreger, at alle aftaler og kontrakter med Folkehjem om arrangementer vil blive overholdt.Det gælder også aftaler om møder og fester, der først holdes i efteråret, når Hanne Sennels er fratrådt som bestyrer.

Underskud

Det er økonomien, der er den væsentligste årsag til, at bestyrelsen for Folkehjem har valgt at opsige kontrakten med bestyrer Hanne Sennels.

Folkehjem har haft underskud de fleste af de år, Thomas Andresen har været formand. I 2018 er overskuddet på cirka en halv million kroner, og derfor vil bestyrelsen ændre strukturen.

- Vi vil arbejde for, at Folkehjem i højere grad udvikler sig til et kultursted, og vi vil gøre mere ud af at fortælle historien om Genforeningen.

- Vi er ikke klar med en færdig plan for, hvordan og i hvilket omfang restauration og konferencevirksomhed kan drives i fremtiden. Men jeg vi da meget gerne opfordre folk til at tage kontakt med mig, hvis de har nogle gode ideer, siger borgmesteren.

Han understreger, at Hanne Sennels ikke på nogen måde kan stilles til ansvar for de økonomiske udfordringer, som Folkehjem står med.