Folk klager over støj og uro: Nu har biblioteket hyret vagter

Der er tilsyneladende stadig udfordringer med børn og unge, der skaber uro i bibliotekernes ubemandede åbningstid. Det fremgår af flere henvendelser igennem Aaben by. Senest har biblioteket hyret et vagtselskab for at slå problemet ned.

De seneste uger har JydskeVestkysten imidlertid modtaget en række henvendelser igennem projektet Aaben by , som kan tyde på, at problemet er vendt tilbage.

Har hyret vagter

Charlotte Stoltenberg, leder af kommunens biblioteker og kulturhuse, bekræfter, at der stadig er udfordringer med den slags. Men det er en kompleks problemstilling, forklarer hun.

- Faktuelt rammes biblioteket i perioder af en mindre gruppe store børn og unge, der bruger det som opholdssted. Det må de også gerne, for biblioteket er borgernes rum. Men de glemmer, at de er en del af et kollektivt offentligt rum, hvor der skal være plads til mange forskellige borgerbehov, og at det åbne selvbetjente biblioteksrum bygger på tillid, siger Charlotte Stoltenberg.

Problemet kan eksempelvis opstå ved, at børnene lukker hinanden ind eller følges ind med andre brugere, mens døren er åben, forklarer hun. I sommerferien var problematikken ved at vokse, og der kom brugerklager. Derfor valgte biblioteket at hyre et vagtselskab for at "slå problemet ned".

- Først med en kombination af fast vagt og runderinger, efterfølgende kun med runderinger, og dem har vi fortsat. Rapporterne fra vagtselskabet er oftest fine, men en gang imellem udviser vagten nogle børn under 13. Så jeg vurderer, det har haft en effekt, siger Charlotte Stoltenberg.