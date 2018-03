Folk i Rødekro er glade for at få pakker med posten

Rødekro: I 6230 Rødekro er borgerne glade for at handle varer på nettet. Nye tal fra PostNord viser, at Rødekro er den by i Aabenraa Kommune, som får flest pakker med posten pr. husstand. 7,8 pakker har hver husstand i Rødekro i snit fået i 2017.

- Vi kan se, at flere og flere danskere handler på nettet, fordi det er nemt og bekvemt i en travl hverdag, siger Jørgen Fischer, e-handelsrådgiver hos PostNord, i en pressemeddelelse. Til sammenligning modtog husstandene i 6200 Aabenraa og 6360 Tinglev henholdsvis 7,0 og 6,8 pakker i gennemsnit.

Når danskerne shopper på nettet, er hurtig og fleksibel levering afgørende, viser PostNords undersøgelse.

- Tre ud af fire danskere forventer at få deres vare senest to dage efter, de har bestilt den i netbutikken. Ni ud af ti vil selv bestemme, hvor de får leveret varen og ønsker eksempelvis at kunne vælge levering til døren, et aftalt sted på bopælen eller på posthuset i supermarkedet, siger Jørgen Fischer.