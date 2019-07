Folk er uenige: Makværk eller mesterværk?

- Der er brugt 2,5 mio. kr. (faktisk er det 2,4 mio. kr., red.) på dette projekt. Pengene havde været meget bedre brugt på ældrepleje end at smide dem i et hul i rabatten og lade det gro til, skriver Tim Kramer i et indlæg, JydskeVestkysten har renset for bandeord.

Flere giver udtryk for, at pengene kunne være brugt bedre på eksempelvis ældrepleje:

En fornøjelse

Tove Andersen er helt på linje.

- Skræmmende, at kommunen bruger så mange af skatteborgernes penge til sådan noget ubetydeligt og unødvendigt pjat, når der samtidigt skæres ned på personalet både i ældreplejen og institutioner. Er godt træt af at betale til den slags, skriver hun.

Her hører det dog med til historien, at det er Statens Kunstråd, som har betalt størstedelen af beløbet - 1,8 millioner kroner - mens kommunens billedkunstråd har spyttet 600.000 kroner i kassen.

Der er imidlertid også positive røster.

- En fornøjelse at gå tur ved cykelstien med alle de skønne blomster, som er fremme i denne tid, og som er en del af tanken om kunst i rabatten. Dejligt med kunst i det åbne landskab, hvor man ikke får det "serveret" fra vejsiden, skriver Merethe Alnor.

Lilly Magna Jørgensen er enig.

- Jeg synes godt om det. Jeg glæder mig over lysene om vinteren, og lige nu glædes jeg over blomsterne og bierne. Jeg synes endvidere, det er i orden, at det ikke kan ses fra vejen. Man skal være aktiv for at ville se kunsten, skriver hun.