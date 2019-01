Fokus på skolepatruljer: Ingen bilister var for hurtige

Bov: - Vi har haft nogle enkelte episoder, hvor typisk unge mennesker har gasset lidt for meget op, men generelt synes jeg, at vores skolepatruljer bliver behandlet med respekt.

Peder Stilling er leder af skolepatruljen og afdelingsleder for 6.-9. årgang på Lyreskovskolen i Bov, og han er ikke ked af, at politiet valgte at sætte fokus på netop Lyreskovskolen i forbindelse med en kampagne til fordel for skolepatruljerne, som startede mandag og fortsætter ugen ud.

Det er Rådet for Sikker Trafik og LB Forsikring, der står bag kampagnen "Den Sureste Uge", der over tre år skal få flere til at vise skolepatruljerne den anerkendelse, som de fortjener. Flere kommuner, politikredse og skoler i hele landet bakker op om kampagnen, og hos Syd- og Sønderjyllands Politi valgte man i forbindelse med kampagnen at lave en hastighedskontrol omkring Lyreskovskolen mandag morgen.

Seks timer var der hastighedskontrol ved Lyreskovskolen, og der var ingen sager overhovedet.

- Det sker ikke hver dag, siger vicepolitiinspektør Knud Reinhardt, der er leder af færdselsafdelingen i Syd- og Sønderjyllands Politi.

Resultatet kommer ikke bag på Peder Stilling.

- Overordnet set bliver farten på 40 kilometer i timen overholdt, siger han.