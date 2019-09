Fredag var der første spadestik til byggeriet af Naldtanglejren, og der har allerede været pænt interesse for at komme til at leje stedet. Til maj skulle den genopførte feriekoloni gerne kunne tages i brug.

Der var nu ellers mange af de øvrige fremmødte, der også kunne have fået den. Ingen nævnt, ingen glemt. For der har været lagt masser af frivillige timer i det store arbejde, det har været at skabe de økonomiske rammer for, at den populære feriekoloni kan genopstå.

Men de ristede var nu langt fra det eneste, der fredag formiddag var at glæde sig over på Naldtangvej 20.

Det der spadestik var ok, men det bedste var nu bagefter med pølser og juice. Det var kun de voksne, der fik lov til at få sodavand. Foto: Claus Thorsted

Tilbage til foråret

Et engagement, der blev belønnet, da A.P. Møller Fonden tilbage i 2016 besluttede at donere afgørende otte millioner kroner til projektet. Og selv om det har trukket ud med at komme frem til første spadestik, så har pengetanken på Esplanaden ikke været ved at miste tålmodigheden, kunne fondens projektrådgiver Lars Reuter, der var mødt frem for at være med til at markere dagen, fortælle.

- Nej, der er mange frivillige kræfter med i det her, og så ved man godt, det kan tage tid. Det er jo tydeligt, at der er stærk vilje og et stort lokalt engagement i det her, lød det fra Lars Reuter, der glæder sig til at vende tilbage til foråret, hvor Arkitektfirmaet A78's streger er blevet til en helårslejr med 60 sengepladser.