RØDEKRO: Næste sommer skulle problemerne med kø på motorvejsramperne ved Rødekro gerne være løst. Vejdirektoratet gik fredag for alvor i gang med arbejdet med de nye nordvendte ramper ved Bodumvej.

Det betyder, at trafikken nordfra kan køre fra motorvejen her, og det skulle lette køproblemerne ved rundkørslerne mellem Aabenraa og Rødekro. Man kan også køre på motorvejen i den nordlige retning fra Bodumvej. Men der laves ikke sydvendte ramper.

Til gengæld får trafikken fra syd mulighed for at køre direkte ind til Aabenraa via en såkaldt shunt ved den eksisterende afkørsel. Dermed ledes trafikken uden om den østlige rundkørsel, og det letter også trafikafviklingen i de travle morgentimer. Denne ekstra smutvej står færdig allerede til foråret.

Borgmester Thomas Andresen (V) havde fået til opgave at tage første spadestik sammen med projektleder Annette Jørgensen fra Vejdirektoratet.

Han kunne fortælle, at Aabenraa Kommune har ført en lang og ihærdig kamp for at få skiftende transportministre overbevist om, at de nye ramper er nødvendige.

- Hele syv transportministre har på skift fået en henvendelse fra Aabenraa Kommune om den her sag. Da Magnus Heuniche (S) var minister, hyrede vi en kran, så han kunne se rundkørslerne fra oven og fornemme, hvad problemet er, forklarede Thomas Andresen, da han stod klar med spaden.

- Jeg prøvede at fortælle ham, at det var en forudsætning for at komme ned igen, at han lovede os penge til de nye afkørsler. Jeg fik dog ikke nogen skriftlig aftale, men til gengæld fik vi en aftale med hans afløser, Hans Christian Schmidt (V), forklarede borgmesteren.

Aftalen går ud på, at Aabenraa Kommune og staten deler udgifterne til den nye afkørsel ved Bodumvej og den tilhørende shunt ind mod Aabenraa ved Løgumklostrvej. Prisen er på cirka 45 millioner kroner.