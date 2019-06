Første reelle driftsår: Arena lander godkendt overskud

- Vi fik en million kroner af Aabenraa Kommune som opstartstilskud i 2017. Alle de penge blev ikke brugt, og derfor var overskuddet væsentligt større i 2017 end i 2018, forklarer John Riisberg og tilføjer, at det netop offentliggjorte regnskab tegner et mere korrekt billede af de økonomiske forhold i Arena Aabenraa.

John Riisberg er formand for den erhvervsdrivende fond bag Arena Aabenraa, og han er godt tilfreds med det regnskab, som netop er blevet offentliggjort. Det er han, selv om overskuddet for arenaens første driftsår i 2017 var en million kroner højere.

Aabenraa: - 2018 er det første reelle driftsår for Arena Aabenraa, og overskuddet på 400.000 kroner er et tilfredsstillende resultat.

Afhængig af arrangementer

Billetpriserne i svømmehallen i Arena Aabenraa kan også blive påvirkede af, at arenaen kom ud af 2018 med et overskud.

- På næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere, om overskuddet kan bruges til nedsættelse af priserne i svømmehallen. Det vil så ske, hvis kommunen også vælger at sætte priserne ned. Det afventer vi lige nu, siger John Riisberg.

Arena Aabenraa blev indviet midt i august 2017 og har derfor ikke mange år på bagen. Formanden for den erhvervsdrivende fond må dog erkende, at det kan være svært at starte nye aktiviteter, selv om det endnu er for tidligt at drage nogle egentlige konklusioner.

- Vi oplever, at det er lidt svært at løbe nye ting i gang i Aabenraa, men vi er selvfølgelig også stadig i en indkøringsfase, siger John Riisberg, der forventer, at det indeværende regnskabsår vil være på linje med sidste år.

- Jeg forventer et nogenlunde tilsvarende resultat for 2019. Det skulle helst ikke blive lavere, men det kræver, at der fortsat kommer store arrangementer, siger han.

Centerlederen i Arena Aabenraa, Birgitte Junker, kalder også regnskabet for 2018 for tilfredsstillende, og hun ser frem til et lidt højere overskud for det indeværende år:

- Mit håb er en lille stigning i 2019, både hvad angår overskuddet og rent aktivitetsmæssigt. Det er det, vi arbejder for hver dag.