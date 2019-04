Transportministeriet overvejer endnu en høring, der skal afgøre fremtiden for Tønder-Tinglev banen. For to år siden mundede den første høring ud i ingenting.

- Transport-, bygnings- og boligministeriet kan oplyse, at der ikke er truffet beslutning om at nedlægge Tønder-Tinglev banen på baggrund af høringen i 2017, da blandt andet Aabenraa Kommune og Tønder Kommune ikke var enige om, hvorvidt banen skulle nedlægges, skriver ministeriet i en mail til JydskeVestkysten.

Sagen var også til høring i maj 2017, og selv om ministeriet dengang oplyste, at man ville træffe en beslutning efter høringen, så skete det aldrig. Det skyldes ifølge ministeriet, at der var modsatrettede holdninger i høringssvarene.

Tinglev/Tønder: Fremtiden for den knap 27 kilometer lange jernbanestrækning mellem Tinglev og Tønder er stadig yderst uvis, og meget tyder nu på, at der skal en ny høring til, før transport-, bygnings- og boligministeriet træffer en beslutning om, hvorvidt banen skal nedlægges eller ej.

Op til kommunerne

Sagen er nu blevet aktuel igen, da blandt andet TinglevForum på foreningens generalforsamling igen har ytret ønske om at få strækningen nedlagt og sporene, og det får nu ministeriet til at reagere.

- Grundet den fornyede interesse i sagen har departementet bedt Banedanmark om en opdateret status samt om at tage kontakt til de to kommuner for at høre, om der er grundlag for en ny høring. Såfremt der nu er enighed om nedlæggelse, så vil det være mere oplagt, hvilken beslutning, der skal træffes, skriver ministeriet.

Transport-, bygnings- og boligministeriet har ret i, at de to sønderjyske kommuner ikke var enige om, hvad der skulle ske med togstrækningen tilbage i 2017.

I Tønder Kommunes høringssvar var konklusionen klar.

- Tønder Kommune ønsker, at der arbejdes for en genåbning af jernbanestrækningen og ønsker, at der i den nærmeste fremtid kommer en afklaring på spørgsmålet om, hvad der skal ske med banen, stod der blandt andet.

Aabenraa Kommunes høringssvar gik i den stik modsatte retning.

- Aabenraa Kommune har ingen indvendinger imod en nedlæggelse af banestrækningen, idet der ikke ses væsentlige potentialer i en genåbning af strækningen, var kommunens konklusion i høringssvaret.

Trafikstyrelsen udgav i 2009 en rapport, hvor der stod, at det vil være nødvendigt med en total sporombygning for at genoprette togdriften på strækningen, og at det vil koste 225 millioner kroner.