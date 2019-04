Første gang i tre år: Storken kom til Bøndervej

Aabenraa: Så kom storken!

Godt nok var det for en ganske kort bemærkning, men i omkring 20 minutter onsdag formiddag befandt den sig i storkereden på Bøndervej.

- Den er desværre fløjet igen, men vi håber da, den kommer igen, fortæller Eva Steilman Jessen, som lige nåede at forevige besøget. Sammen med sin mand Hans Jørgen Jessen bor hun tættest på reden.

Dermed nåede formand i Bønderengens Storkelaug, Bent Thomsen, desværre ikke at se det med egne øjne. Han var ellers lige ved at hoppe på cyklen for at haste ud til storkereden.

- Det er mig bekendt første gang siden maj 2016, hvor der var tre ungstorke, der var der i kort tid, siger han.

Han håber, det en dag kan blive sådan, at storkene bosætter sig i reden.

- Vi skal da se, om vi ikke kan blive landets største storkekommune, siger han med henvisning til de to storke i Smedager.

Ifølge formand i Storkene.dk Jess Frederiksen skyldes besøget formentlig, at der er kommet højtryk.

- Så kommer storkene frem fra Tyskland og så videre. Jeg har faktisk fået mange opkald om storke i dag, siger han.

At det blev engen ved Bøndervej, storkelauget i sin tid valgte som placering af storkereden, skyldes, at kommunen gennem flere år har arbejdet med at forbedre naturen og miljøet i området. En dyrket mark med et rørlagt vandløb er blevet omlagt til græsnings- og engområde.