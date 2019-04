Før vind eller forsvind-kamp: SønderjyskE-piger skal have styr på nerverne

- I de afgørende kampe må man bare ikke undervurdere den betydning. I det første opgør mod Bjerringbro kunne vi slet ikke få ro på nerverne; vi var ramt af et overdrevent spændingsniveau, analyserer Olivera Kecman.

Sønderjyderne gør mange ting nemmere for sig selv, hvis de får styr på nerverne.

Aabenraa: Måske var det nerver alt sammen. Måske var presset for stort, eller også ville spillerne det bare alt for meget.

2. kvalifikationskamp til Ligaen:Bjerringbro-SønderjyskE Spilles onsdag aften 17. april kl. 19.00 i Bjerringbro. Bjerringbro vandt det første opgør i Aabenraa 26-25 og vil med bare uafgjort gå videre. Vinder SønderjyskE, spilles en tredje og afgørende kamp i Arena Aabenraa 2. påskedag, 22. april kl. 15.00. Op til kampen onsdag aften har SønderjyskE i øvrigt forlænget kontrakterne med to af sine spillere. Fløjspiller Sara Mitova og målmand Dragana Petkovska har begge skrevet under på, at de også spiller i SønderjyskE i sæsonen 2019/2020.

Ingen hjemmebanefordel

En af de spillere, der var allermest påvirket, var playmakeren Fatos Kucukyildiz, og hende har Olivera Kecman talt med efterfølgende i håbet om at kunne skrue ned for nervøsiteten.

- Den slags kommer, når man bliver bange for at lave fejl. Spillerne skal turde gøre tingene, lyder rådet fra Kecman, der til gengæld ikke lægger ret meget i, at sønderjyderne nu skal spille på udebane.

- Altså, jeg har været med til at tabe med 12 mål på hjemmebane til Frederikshavn for derefter at vinde i Frederikshavn. Og i kvalifikationskampene mod Ajax sidste sæson vandt vi i København, men tabte hjemme, siger Kecman.

SønderjyskE-træneren har sin egen opskrift på succes. Tempoet skal op i forsvaret, og så skal scoringsprocenten forbedres.

- Vi skal være bedre til at afslutte. I den første kamp skulle vi bruge 18 skud på at score fire gange, siger hun.