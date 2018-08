Før pokalkamp mod DM-sølvvinder: SønderjyskE hårdt ramt af skader

Cheftræner Olivera Kecman var optimist, da SønderjyskE for en lille måneds tid siden tog fat på forberedelserne til den nye sæson. Nu er 1. divisionsholdet med ambitioner om oprykning presset. Arkivfoto: Hans Chr. Gabelgaard

SønderjyskE må stille med et amputeret hold til torsdagens pokalkamp mod de danske vicemestre fra Odense Håndbold. Cheftræner glæder sig over, at der er tre uger til, der er point på spil.

Aabenraa: Der er fri entré, når SønderjyskE's håndboldkvinder fra 1. division torsdag aften i Arena Aabenraa tager imod sidste sæsons DM-sølvvinder fra Odense Håndbold. Og det er vist klogt - for som tingene står, vil 1/8-finalen i årets pokalturnering nok ikke rigtigt være værd at betale penge for at se. SønderjyskE-træner og sportschef Olivera Kecman går nemlig lige nu og river sig i de røde lokker. Ikke nok med, at hverken Caroline Rasmussen eller Leonora Demaj som forventet er kommet sig over deres skader og endnu ikke har trænet med. En tredje bagspiller, Celina Hansen, er ukampdygtig på grund af sygdom, og holdets nye playmaker, Fatos Kucukyildiz, lagde sig tirsdag med feber. - Havde vi haft fuld trup, så kunne vi virkelig have brugt kampen til at se, hvor vi stod her tre uger før sæsonstarten. Nu skal den bare overståes, siger Olivera Kecman.

De første kampe Tordagens pokalkamp i Arena Aabenraa fløjtes i gang kl. 19, og der er som nævnt fri entré.SønderjyskE's første turneringskamp i 1. division er også en hjemmekamp. Den spilles søndag den 16. september kl. 15.00, og modstanderen er AGF Håndbold.

To unge er med For at gøre ondt værre er målmand Claudia Rompen småskadet, mens nyindkøbet fra Silkeborg-Voel KFUM, makedonske Dragana Petkovska, stadig venter på sin arbejds- og opholdstilladelse. Det samme gør fløjspilleren Sara Mitova. Udfordringerne i bagkæden har tvunget Olivera Kecman til at tænke i alternativer. Hun har derfor hentet to unge spillere ind i truppen, Alberte Mørk fra Lyngby og Louise Andersen fra Kolding IF. - Jeg forventer at lave en ungdomskontrakt med Alberte, mens det hele er meget, meget nyt med Louise. Det var meningen, de bare skulle med ind omkring truppen, men nu kommer de til at få en del spilletid torsdag, siger cheftræneren.